Roma - Leicester City maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Roma ile Leicester City, 1-1'in rövanşında karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta iki takım da galip gelerek final biletini almak istiyor.





AS ROMA - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Leicester City maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

AS ROMA - LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ

AS ROMA :

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

LEICESTER CITY :

Schmeichel, Pereira, Fofana, Evans, Justin, Maddison, Tielemans, Dewsbury, Lookman, Vardy, Barnes