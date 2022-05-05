Haberler Konferans Ligi Roma - Leicester City maçı CANLI İZLE

Roma - Leicester City maçı CANLI İZLE

Roma ile Leicester City, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İngiltere'de oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sona ererken, iki takım da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan rövanşı kazanarak finale yükselmek istiyor. Roma-Leicester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 21:58
Roma - Leicester City maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Roma ile Leicester City, 1-1'in rövanşında karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta iki takım da galip gelerek final biletini almak istiyor.


AS ROMA - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Leicester City maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

AS ROMA - LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ

AS ROMA :

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

LEICESTER CITY :

Schmeichel, Pereira, Fofana, Evans, Justin, Maddison, Tielemans, Dewsbury, Lookman, Vardy, Barnes

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