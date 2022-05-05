Marsilya-Feyenoord maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Marsilya ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-2 kazanan Feyenoord, deplasmanda da istediği sonucu alıp turlamak istiyor. Cengiz Ünder'li Marsilya da rakibini en az 2 farklı mağlup ederek finale kalmanın hesaplarını yapıyor.





MARSİLYA-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Feyenoord maçı saat 22:00'de başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Marsilya: Mandanda, Rangier, Kamara, Peres, Guendouzi, Gueye, Gerson, Harit, Payet, Dieng

Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Sinisterra, Dessers