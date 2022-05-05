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Marsilya-Feyenoord maçı CANLI İZLE

Marsilya ile Feyenoord, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanan ilk maçı Feyenoord 3-2'lik skorla kazanmıştı. Marsilya-Feyenoord maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 21:58
Marsilya-Feyenoord maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Marsilya ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-2 kazanan Feyenoord, deplasmanda da istediği sonucu alıp turlamak istiyor. Cengiz Ünder'li Marsilya da rakibini en az 2 farklı mağlup ederek finale kalmanın hesaplarını yapıyor.


MARSİLYA-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Feyenoord maçı saat 22:00'de başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Marsilya: Mandanda, Rangier, Kamara, Peres, Guendouzi, Gueye, Gerson, Harit, Payet, Dieng

Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Sinisterra, Dessers

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