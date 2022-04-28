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Leicester ile Roma yenişemedi! Çağlar Söyüncü...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Leicester City sahasında Roma ile kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Leicester City'nin golünü Ademola Lookman kaydetti. Roma'nın golü Lorenzo Pellegrini'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 00:31
Leicester ile Roma yenişemedi! Çağlar Söyüncü...

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Leicester City, sahasında Roma ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Roma, 15. dakikada Lorenzo Pellegrini ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Leicester City, 67. dakikada Ademola Lookman ile skoru 1-1 getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikaları başka gol getirmedi ve maç 1-1 bitti.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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