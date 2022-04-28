Leicester City - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Leicester City - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Leicester City ile Roma, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Leicester City - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Roma maçı 28 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Fofana, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Barnes, Maddison, Lookman; Daka

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham