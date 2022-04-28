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Feyenoord - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Marsilya'yı kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:00
Feyenoord - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Feyenoord - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Marsilya, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Marsilya maçı 28 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FEYENOORD - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Hendriks, Malacia; Kokcu, Aursnes, Hendrix; Nelson, Dessers, Sinisterra

Marsilya: Mandanda; Rongier, Saliba, Peres Petroni, Kolasinac; Guendouzi, Kamara, Gueye; Harit, Bakambu, Payet

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