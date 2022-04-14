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Slavia Prag - Feyenoord: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Feyenoord deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Hollanda temsilcisi 3-3'ün rövanşında rakibini 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Feyenoord'un yarı finaldeki rakibi Marsilya oldu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 23:54
Slavia Prag - Feyenoord: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan çeyrek final maçları ile devam etti.

Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

3-3'ün rövanşında Hollanda temsilcisi deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Feyenoord'a turu getiren golleri Cyriel Dessers(2) ve Luis Sinisterra kaydetti.

Slavia Prag'ın tek golü ise Ibrahim Traore kaydetti.

Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü 90 dakika görev aldı.

Slavia Prag'da Taras Kacharaba 90+5'te kırmızı kart gördü.

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