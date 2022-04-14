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PAOK - Marsilya maçı canlı | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında PAOK ile Marsilya kozlarını paylaşıyor. Fransa'da oynanan ilk maçı Marsilya 2-1'lik skorla devirmişti. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:54
PAOK - Marsilya maçı canlı | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında PAOK ile Marsilya kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

PAOK - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan PAOK - Marsilya maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

PAOK: Paschalakis; Lyratzis, Ingason, Crespo, Vierinha; Kurtic, Augusto; Zivkovic, El Kaddouri, Biseswar; Akpom.

Marsilya: Mandanda; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Guendouzi, Gueye, Harit; Bakambu, Payet.

MARSİLYA AVANTAJLI

Eşleşmenin Fransa'da oynanan ilk maçında gülen taraf, 2-1'lik skorla Marsilya olmuştu.

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