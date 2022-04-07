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Marsilya - PAOK 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder asist yaptı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip avantajın sahibi oldu. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri Gerson ve Payet kaydetti. PAOK'un tek golü Kaddouri'den geldi. Marsilya'da Cengiz Ünder, Payet'in golünde asist yaptı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 23:59
Marsilya - PAOK 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder asist yaptı

Marsilya ile PAOK, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını Sokolnicki ve Listkiewicz yaptı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip rövanş öncesi avantajı kaptı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Payet kaydetti. PAOK'un tek golü 48. dakikada Kaddouri'den geldi.

Marsilya'da forma giyen A Milli yıldızımız Cengiz Ünder, Payet'in golünde asist yaptı.

MARSİLYA 90+4'TE KIZARDI!
Fransız ekibinde Gerson, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 14 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Toumba Stadyumu'nda oynanacak.

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