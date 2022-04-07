Marsilya - PAOK 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder asist yaptı

Marsilya ile PAOK, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını Sokolnicki ve Listkiewicz yaptı.
Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip rövanş öncesi avantajı kaptı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Payet kaydetti. PAOK'un tek golü 48. dakikada Kaddouri'den geldi.
Marsilya'da forma giyen A Milli yıldızımız Cengiz Ünder, Payet'in golünde asist yaptı.
MARSİLYA 90+4'TE KIZARDI!
Fransız ekibinde Gerson, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 14 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Toumba Stadyumu'nda oynanacak.