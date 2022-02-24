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Maccabi Tel Aviv - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile PSV, Play-off rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:15
Maccabi Tel Aviv - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Maccabi Tel Aviv - PSV maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Maccabi Tel Aviv ile PSV karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - PSV maçı 24 Kasım Perşembe 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MACCABI TEL AVIV - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Maccabi Tel Aviv: Peretz; Geraldes, Nachmias, Saborit, Baltaxa; Biton, Glazer, Shamir, Kanichowsky; Perica, Jovanovic

PSV Eindhoven: Drommel; Mwene, Teze, Boscagli, Mauro Junior; Van Ginke, Sangare; Madueke, Gotze, Gakpo; Zahavi

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