Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Karabağ - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Karabağ ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Marsilya maçı 24 Kasım Perşembe 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KARABAĞ - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KARABAĞ FK: Gugeshashvili; Vesovic, Medina, Medvedev, Bayramov; Andrade, Ozobic; Kady, Zoubir; Sheydayev, Wadji

MARSİLYA: Mandanda; Lirola, Balerdi, Gonzalez, Peres; Kamara, Gueye, Gerson; Under, Milik, Dieng