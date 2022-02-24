Haberler Konferans Ligi Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karabağ ile Marsilya, Play-off rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:08
Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Karabağ - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Karabağ ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Karabağ - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Marsilya maçı 24 Kasım Perşembe 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KARABAĞ - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KARABAĞ FK: Gugeshashvili; Vesovic, Medina, Medvedev, Bayramov; Andrade, Ozobic; Kady, Zoubir; Sheydayev, Wadji

MARSİLYA: Mandanda; Lirola, Balerdi, Gonzalez, Peres; Kamara, Gueye, Gerson; Under, Milik, Dieng

DİĞER
İbrahim Tatlıses'e ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlı’dan olay yanıt! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü
Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Uzman isim 'alıcılar anlayamaz' diyerek uyardı! Hasarsız aldığınız araba...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor