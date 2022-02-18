UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar | Cengiz Ünder'li Marsilya evinde galip!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçları oynanan maçlarla tamamlandı. Bu turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçları tamamlandı. 24 Şubat'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından Son 16 Turu'na yükselecek takımlar belli olacak. Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



PSV: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0

FENERBAHÇE: 2 - Slavia Prag: 3

Midtjylland: 1 - PAOK: 0

Rapid Wien: 2 - Vitesse: 1

Olimpik Marsilya: 3 - Karabağ: 1

Leicester City: 4 - Randers: 1

Celtic: 1 - Bodo/Glimt: 3

Sparta Prag: 0 - Partizan: 1