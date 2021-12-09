İşte UEFA Konferans Ligi'nde günün sonuçları

LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes ve Basel son 16 turuna yükseldi.
Grup ikincileri; Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ise yoluna Konferans Ligi play-off turunda seribaşı olarak devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grupları üçüncü sırada tamamlayan Sparta Prag, PSV, Leicester City, Fenerbahçe, Olimpik Marsiya, Midtjylland, Celtic ve Rapid Wien de Konferans Ligi play-off turuna katılacak.
G Grubu'nda Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma ise İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle daha sonra oynanacak. Tottenham, maçı kazanması halinde play-off turuna kalacak.
Sonuçlar
LASK (Avusturya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0
Alashkert (Ermenistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1
Gent (Belçika) - Flora (Estonya): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-3
Zorya (Ukrayna) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1
CFR Cluj (Romanya) - Jablonec (Çekya): 2-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Randers (Danimarka): 1-0
Union Berlin (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
Feyenoord (Hollanda) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-1
Kopenhag (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0
PAOK (Yunanistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0
Vitesse (Hollanda) - Mura (Slovenya): 3-1
Tottenham (İngiltere) - Rennes (Fransa): Ertelendi.
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan): 0-0
Basel (İsviçre) - Karabağ (Azerbaycan): 3-0