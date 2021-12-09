İşte UEFA Konferans Ligi'nde günün sonuçları

LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes ve Basel son 16 turuna yükseldi.

Grup ikincileri; Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ise yoluna Konferans Ligi play-off turunda seribaşı olarak devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupları üçüncü sırada tamamlayan Sparta Prag, PSV, Leicester City, Fenerbahçe, Olimpik Marsiya, Midtjylland, Celtic ve Rapid Wien de Konferans Ligi play-off turuna katılacak.

G Grubu'nda Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma ise İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle daha sonra oynanacak. Tottenham, maçı kazanması halinde play-off turuna kalacak.

Sonuçlar

LASK (Avusturya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Alashkert (Ermenistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Gent (Belçika) - Flora (Estonya): 1-0

Partizan (Sırbistan) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-3

Zorya (Ukrayna) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1

CFR Cluj (Romanya) - Jablonec (Çekya): 2-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Randers (Danimarka): 1-0

Union Berlin (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Feyenoord (Hollanda) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

PAOK (Yunanistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

Vitesse (Hollanda) - Mura (Slovenya): 3-1

Tottenham (İngiltere) - Rennes (Fransa): Ertelendi.

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan): 0-0

Basel (İsviçre) - Karabağ (Azerbaycan): 3-0