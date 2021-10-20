Son dakika spor haberi: UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapılacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

ALİ PALABIYIK'A DA GÖREV VERİLDİ

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçta görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Norveç'in Bodo Glimt ile İtalya'nın Roma takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'ndaki müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak.Erkan Özdamar ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.