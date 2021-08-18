Son dakika spor haberi: Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho Trabzonspor maçı öncesi konuştu!

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, Roma ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi İtalyan takımı teknik direktörü Jose mourinho açıklamalarda bulundu.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi havasında bir maç olacak. Her iki takım da üst düzey bir takım.

Genç oyuncularımız var. Profilleri değişik, doğru. Ancak onlarla olmaktan dolayı mutluyum. Dzeko gidince küçük bir endişe yaşadım ama Abraham transferimiz beni rahatlattı. Üç santrforumuz bize katkı sağlayacak.

Trabzonspor'a saygı duyuyorum ancak ilk maçtan işi bitirmek istiyoruz.

Gervinho ve Hamsik, yaşlarını göstermiyor. Hızlı oyuncular, iyi oyuncular. Gervinho, özgür ve tekniğini oyuna yansıtabiliyor. Hamsik ise oyunun iki yönünü de iyi yönetiyor. Peres'i ise ismen biliyorum. Ben geldiğimde ayrılmıştı. Ancak takımım tanıyor.

Trabzonspor'da önlem almak isteyeceğim oyuncu yok. Takım oyunu oynuyorlar. Cornelius oynadığında nasıl olacaklar onu bilmiyoruz. Bakasetas iyi bir oyuncu. Defanstan oyun kuruyorlar, bekler de buna dahil oluyor. Özellikle bir oyuncuya önlem almadık.