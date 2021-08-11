Haberler Konferans Ligi Son dakika spor haberi: Dinamo Batum ekibinin kafilesi Sivas'a geldi

Son dakika spor haberi: Dinamo Batum ekibinin kafilesi Sivas'a geldi

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesi için Demir Grup Sivasspor ve Dinamo Batum 12 Ağustos tarihinde karşılaşacak. Rövanş mücadelesi için Sivas'a gelen Gürcistan ekibi, 4 Eylül Stadyumu'nda akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:25
Son dakika spor haberi: Dinamo Batum ekibinin kafilesi Sivas'a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum Sivas'a geldi.

Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Dinamo Batum takımı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batum takımı yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.


SON DAKİKA