Son dakika spor haberi: Dinamo Batum ekibinin kafilesi Sivas'a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum Sivas'a geldi.
Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Dinamo Batum takımı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batum takımı yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.