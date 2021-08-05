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Molde Teknik Direktörü Erling Moe: Eve mutlu dönüyoruz

Trabzonspor Molde maçı haberleri: UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor sahasında Molde ile karşı karşıya geldi. 3-3 berabere biten maçın ardından Molde Teknik Direktörü Erling Moe açıklamalarda bulundu. Moe, "Eve mutlu dönüyoruz" dedi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 23:44
Molde Teknik Direktörü Erling Moe: Eve mutlu dönüyoruz

Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor maçının ardından, iyi bir takım karşısında eve mutlu döndüklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Molde'de Teknik Direktör Moe, basın toplantısı düzenledi. İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "İyi bir takımla oynuyorduk. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onlar topla daha fazla oynadılar. Biz de yakaladıklarımızı değerlendirdik ve bu skorla dönüyoruz. Eve çok mutlu gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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