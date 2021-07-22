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Son dakika spor haberi: Sivasspor Petrocub maçına hazır

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya gelecek. Yiğidolar, maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:08
Son dakika spor haberi: Sivasspor Petrocub maçına hazır

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk sınavı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Petrocub ile Sivasspor, saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.


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