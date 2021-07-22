Son dakika spor haberi: Sivasspor Petrocub maçına hazır

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk sınavı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Petrocub ile Sivasspor, saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.



