Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Kocaelispor, bugün Çorum'da mutlak galibiyet hedefliyor. 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan yeşil-siyahlılar, son olarak Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kaldı. Körfez ekibinde, yaklaşık 4 aydır sakatlığı nedeniyle oynayamayan 32 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic, teknik direktör Selçuk İnan'ın şans vermesi halinde Çorum maçında formasına kavuşacak.
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