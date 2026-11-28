Scottish Sun'ın haberine göre; Kocaelispor, Glasgow Rangers'ın 27 yaşındaki orta sahası Jose Cifuentes'i gündemine aldı.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Scottish Sun'ın haberine göre; Kocaelispor, Glasgow Rangers'ın 27 yaşındaki orta sahası Jose Cifuentes'i gündemine aldı. Haberin içeriğinde ise; "Kocaelispor, oyuncuyu transfer etmek için en güçlü aday. 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüple anlaşabilir. Rangers için zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama iyi bir seçenek olabilir" ifadeleri yer aldı.