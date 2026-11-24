Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Kocaelispor, rotasını İskoçya'ya çevirdi. Yeşil-siyahlı yönetim, İskoçya Premiership'in köklü kulüplerinden Glasgow Rangers'ta forma giyen Ekvadorlu merkez orta saha oyuncusu Jose Cifuentes'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İskoçya'nın önde gelen spor gazetelerinden Record Sport'un geçtiği habere göre; tecrübeli futbolcuyu Türkiye, Meksika ve ABD'den birçok kulüp yakından takip ediyor. Ancak yürütülen temaslar ve kulübün sunduğu proje sayesinde, 27 yaşındaki yıldızı transfer etme ihtimali en yüksek kulüp olarak Kocaelispor öne çıkıyor.

21 KEZ MİLLİ OLDU

Ekvadorlu milli futbolcunun, yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde hem Rangers hem de oyuncunun temsilcileriyle görüşmeleri sıklaştırarak transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. 1999 doğumlu Ekvadorlu orta saha, 2023 yılında Los Angeles FC'den 1,2 milyon sterlin karşılığında Rangers'a transfer oldu. İskoç ekibinde beklediği süreleri bulamayan ve sırasıyla Cruzeiro, Aris ve Toronto FC takımlarına kiralanan Cifuentes, Ekvador Milli Takımı formasını da 21 kez terletti.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Hem savunma hem de hücum geçişlerindeki enerjisiyle tanınan 27 yaşındaki Ekvadorlu merkez orta saha oyuncusu Jose Cifuentes ön libero ve on numarada oynayabiliyor.

KOMBİNE MÜJDESİ

Kocaelispor'da sezon başından bu yana tartışma konusu olan kombine bilet fiyatlarında yapılan yeni düzenleme, taraftarlar tarafından olumlu karşılandı. Kulübün dün yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda taraftar memnuniyetini paylaşırken, yeni fiyatların açıklanmasıyla birlikte yeşil-siyahlı camiada tribünlerin yeniden dolması yönündeki beklenti de arttı. Taraftarlar, kulübe destek vermenin önemine dikkat çekerek Kocaelispor sevdalılarını kombine almaya davet etti.