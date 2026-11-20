Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Kocaelispor, evindeki Fenerbahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Kocaelispor, evindeki Fenerbahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Yeşil-siyahlıların 32 yaşındaki tecrübeli kalecisi Onurcan Piri, dev maça büyük önem verdiklerini belirterek, "Her maç gibi bu maça da konsantre olduk. Hazırız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocamız da gerekli uyarıları yapıyor, ona göre çalışıyoruz. Hocamızın da belirttiği gibi kaybedecek çok şeyimizin olduğu bir maç. Her maç olduğu gibi taraftarımızın desteği çok önemli. Onlardan bu gücü aldığımızda sahada istediğimizi verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.