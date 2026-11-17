Süper Lig'in 12. haftasında Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor'da hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmadan puansız ayrılmak istemediklerini belirtirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile arasındaki rekabete ve dostluğa da değindi. Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğini ve sarı-lacivertlilerin kadrosunu değerlendiren İnan, "Farklı grafikler çiziyorlar. Çok başarılı, sevdiğim, saygı duyduğum biri olan Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır. Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır rakibiz. Çok önemli takımlarda takımlarımızı temsil ettik, kaptanlıklar yaptık. Saha içindeki rekabet bu hayatın olmazsa olmazı. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.