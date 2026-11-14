Rahman Daşdamirov atağı

Kocaelispor'da devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Yeşil-siyahlılarda teknik heyetin raporuyla eksik bölgelere yönelik arayışlar başladı. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen Körfez ekibinin gündemine Azerbaycanlı futbolcu geldi. Kocaelispor'un Sabah FK'dan 27 yaşındaki stoper Rahman Daşdamirov ile ilgilendiği öğrenildi.

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ÇORUM, ligde 12. haftada deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Çorum, hazırlıklarına bugün devam edecek.

G.BİRLİĞİ, Iğdır ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Başkent ekibinin gollerini Koita, Zafer, Rafael Luis kaydetti. Iğdır temsilcisinde ise Serdar ve biri penaltıdan iki kez Özder Özcan fileleri havalandırdı.

AMED Sportif Basın Sözcüsü Eser Sönmez, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Sönmez, 11 hafta sonunda üst sıralarda kaldıklarını söyledi.

KONYASPOR'DA iç sahada oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e verilen mili arada bugün Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç 14.00'te başlayacak.

SÜPER Lig'de 8. sezonunu geçiren G.Antep FK, hücumda yaşadığı gol sıkıntısını aşamıyor. Kırmızısiyahlılar, ilk 11 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırarak ligde bu alandaki en kötü başlangıcını tekrarladı.