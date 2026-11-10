CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kocaelispor Show'dan Kocaelispor'a kötü haber

Show'dan Kocaelispor'a kötü haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Kamerunlu orta saha oyuncusu Manuel Luis da Silva Cafumana (Show)’un sol kasık bölgesinde adduktor longus kas ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 16:29
Show'dan Kocaelispor'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Show'un klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerin ardından Angolalı futbolcunun sol kasık bölgesinde söz konusu sakatlıkların tespit edildiği ve tedavi sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından başlatıldığı belirtildi. Öte yandan Kocaelispor, Angola Futbol Federasyonu ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve Show'un milli takım kampına katılmayacağını duyurdu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu
Cimbom'da flaş Oulai gelişmesi!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: Guterres ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi...
G.Saray'a El Khannouss müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı, Kamerun ile 2 hazırlık maçı yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı, Kamerun ile 2 hazırlık maçı yapacak 16:25
Cimbom'da flaş Oulai gelişmesi! Cimbom'da flaş Oulai gelişmesi! 16:20
F.Bahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu 16:04
Süper Lig'de flaş ayrılık! Süper Lig'de flaş ayrılık! 15:46
Sarı-lacivertlilerin gönderdiği Musaba'ya talip çıktı Sarı-lacivertlilerin gönderdiği Musaba'ya talip çıktı 15:34
Batum'daki maçta yer alamayacak! Batum'daki maçta yer alamayacak! 15:31
Daha Eski
G.Saray'dan Atatürk için anma töreni G.Saray'dan Atatürk için anma töreni 14:45
F.Bahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı F.Bahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı 14:41
Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı 14:22
Yusuf Sarı ameliyat oldu Yusuf Sarı ameliyat oldu 13:47
Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... 13:26
İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! 12:26