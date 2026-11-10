Show'dan Kocaelispor'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Show'un klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerin ardından Angolalı futbolcunun sol kasık bölgesinde söz konusu sakatlıkların tespit edildiği ve tedavi sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından başlatıldığı belirtildi. Öte yandan Kocaelispor, Angola Futbol Federasyonu ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve Show'un milli takım kampına katılmayacağını duyurdu.