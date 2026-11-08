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Anasayfa Kocaelispor İyi mücadele ile kazandık

İyi mücadele ile kazandık

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, milli araya galibiyetle girdikleri için çok mutlu olduğnu söyledi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
İyi mücadele ile kazandık

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, milli araya galibiyetle girdikleri için çok mutlu olduğnu söyledi. İnan, "Oyunun tamamını ele aldığımızdan dolayı da ayrıca memnunum. İkinci yarı ofansif olamasak da rakibe de fırsat vermedik. Bütün maçı domine edecek güçte henüz değiliz. İyi bir mücadele ile maçı kazanmasını bildik" dedi.

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