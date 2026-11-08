Eyüp’te Körfez şov

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Kocaelispor, sonuncu sıradaki Eyüpspor'a konuk oldu. Körfez ekibi, kötü bir dönemden geçen rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Henüz 5'te Sissoho'nun şutunda kaleci Moldovan'dan dönen topu Agyei ağlara yollayıp skoru 1-0 yaptı. 28'de Rivas'ın pasında Berkan skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak milli araya moralli girdi. Selçuk İnan'ın öğrencileri, deplasmanda 2'de 2 yaparken yenilmezlik serisini de 3 maça taşıdı. Eflatun- sarılılar ise 8'de sıfır çekti ve Süper Lig'de 3 puanla sonuncu sıradan kurtulamadı.