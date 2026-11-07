CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kocaelispor Körfez ekibi 3 puana kilitlendi

Körfez ekibi 3 puana kilitlendi

Kocelispor, bugün Eyüp'e konuk olacak. Körfez ekibi, sonuncu sıradaki rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Körfez ekibi 3 puana kilitlendi
Kocelispor, bugün Eyüp'E konuk olacak. Körfez ekibi, sonuncu sıradaki rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Geçen hafta evinde Ç.Rizespor'la golsüz berabere kalan ve iki maçtır namağlup yeşil-siyahlılar, Eyüp'te kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Kocaelispor'da tedavileri süren Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın forma giymesi beklenmiyor.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Afyonkarahisar’daki katliamın perde arkası: Borç krizinden kaçışa dakika dakika yaşananlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
İşte G.Saray'ın Amed SK maçı muhtemel 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Osimhen gelişmesi! G.Saray'da flaş Osimhen gelişmesi! 10:08
Beşiktaş'ın rakibi Gençlerbirliği! Beşiktaş'ın rakibi Gençlerbirliği! 09:47
F.Bahçe, Çorum deplasmanında! F.Bahçe, Çorum deplasmanında! 09:44
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! 09:43
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! 09:29
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve... G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve... 09:04
Daha Eski
Kartal Zalgiris'i geçemedi Kartal Zalgiris'i geçemedi 01:19
Kardeş payı Kardeş payı 01:17
Sarıyer'den geçit yok Sarıyer'den geçit yok 01:14
Paşalar gibi Paşalar gibi 01:12
Adalete güvenimiz tam Adalete güvenimiz tam 01:07
Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown kararı! Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown kararı! 01:05