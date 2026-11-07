Körfez ekibi 3 puana kilitlendi

Kocelispor, bugün Eyüp'e konuk olacak. Körfez ekibi, sonuncu sıradaki rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Kocelispor, bugün Eyüp'E konuk olacak. Körfez ekibi, sonuncu sıradaki rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Geçen hafta evinde Ç.Rizespor'la golsüz berabere kalan ve iki maçtır namağlup yeşil-siyahlılar, Eyüp'te kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Kocaelispor'da tedavileri süren Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın forma giymesi beklenmiyor.