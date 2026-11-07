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Anasayfa Kocaelispor Kocaeli’de Öztaşdelen sevinci

Kocaeli’de Öztaşdelen sevinci

Kocaelispor, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Kocaeli’de Öztaşdelen sevinci
Kocaelispor, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın aday kadroyu açıklamasını canlı yayında Kocaelispor Tesisleri'nde takip eden yeşil siyahlı futbolcular da Serhat Öztaşdelen'in adının duyurulmasının ardından, 21 yaşındaki arkadaşlarını coşkuyla tebrik ettiler.
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