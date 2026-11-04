Kocaelispor’da 3 isim Milli Takım yolunda

Kocaeli'de kaleci Serhat Öztaşdelen, stoper Emir Ortakaya ve orta saha Berkan Kutlu, A Milli Takım havuzunda yer alıyor. Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın, Serhat Öztaşdelen ile görüştüğü öğrenildi. 21 yaşındaki Taşdelen, 10 maçta 9 gol yedi, 4 maçta kalesini kapattı. 22 yaşındaki Ortakaya, 8 maçta oynarken, 28 yaşındaki Kutlu ise 11 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.

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Milli araya sonuncu sıradaki Eyüp maçıyla girecek Kocaelispor, kritik maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Evinde Ç.Rizespor'la berabere kalan Körfez ekibinde 26 yaşındaki savunmacı Onur Öztonga, "Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacağız" derken, 29 yaşındaki Fransız golcü Aye, "Ligdeki tüm takımlar zor. Kolay maç var diyemeyiz. Her zaman üstüne koyarak devam etmek istiyorum" diye umut dağıttı.