CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kocaelispor Ne Körfez ne Atmaca

Ne Körfez ne Atmaca

Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı 0-0 bitti. Atmacalar’da Ahmed’in şutu direkten döndü.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Ne Körfez ne Atmaca

Süper Lig'in iki güçlü ekibi Kocaeli'de karşılaştı. 90 dakika golsüz sona erdi. Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'un gole yaklaştığı maçta; Körfez ekibinde Aye ve Sousa çerçeveyi bulamadı. Atmacalar'da ise Borrelli, Sagnan ve Ahmed Kutucu, net pozisyonları değerlendiremedi. Yeşilmavililerde 55'te Ahmed Kutucu'nun şutu direkten döndü. Kocaelispor'un evinde 3 puan hasreti 3 maça çıkarken, Çaykur Rizespor 5 maçtır kazanamıyor.

ALINAN HER PUAN DEĞERLİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde alınan her puanın önemli olduğunu söyledi. İnan, "Maç iki tarafa da dönebilirdi. Bu ligde alınmış her puan çok değerli, çok önemli benim için. O yüzden bir puan da kötünün iyisi diyelim" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Geçen hafta küldü bu hafta duman!
Batrakov'a 4 dev talip birden!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Emir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! 350 bin dolarlık itiraf: Babam Özel’in arabasına bıraktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu 08:25
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:40
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:39
Hayal kırıklığı yaşıyoruz Hayal kırıklığı yaşıyoruz 01:37
Gurur duyuyoruz Gurur duyuyoruz 01:29
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 01:00
Daha Eski
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 00:59
Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 00:50
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! 00:50
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! 00:50
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:50
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! 00:50