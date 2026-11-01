Ne Körfez ne Atmaca

Süper Lig'in iki güçlü ekibi Kocaeli'de karşılaştı. 90 dakika golsüz sona erdi. Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'un gole yaklaştığı maçta; Körfez ekibinde Aye ve Sousa çerçeveyi bulamadı. Atmacalar'da ise Borrelli, Sagnan ve Ahmed Kutucu, net pozisyonları değerlendiremedi. Yeşilmavililerde 55'te Ahmed Kutucu'nun şutu direkten döndü. Kocaelispor'un evinde 3 puan hasreti 3 maça çıkarken, Çaykur Rizespor 5 maçtır kazanamıyor.

ALINAN HER PUAN DEĞERLİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde alınan her puanın önemli olduğunu söyledi. İnan, "Maç iki tarafa da dönebilirdi. Bu ligde alınmış her puan çok değerli, çok önemli benim için. O yüzden bir puan da kötünün iyisi diyelim" ifadelerini kullandı.