Kocaeli’de galibiyet hesapları

Kocaelispor, Rizespor'u ağırlayacak. Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek. Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'u 2-1 yenid. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Kocaelispor, Rizespor'u ağırlayacak. Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek. Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'u 2-1 yenid. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.