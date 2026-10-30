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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kocaelispor Kupada hedef final

Kupada hedef final

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda evinde Mazıdağı Fosfat’ı 3-0 yenerek 4. Tur’a çıkan Kocaelispor’da 20 yaşındaki orta saha Ege Bilim, umut dağıttı.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Kupada hedef final

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda evinde Mazıdağı Fosfat'ı 3-0 yenerek 4. Tur'a çıkan Kocaelispor'da 20 yaşındaki orta saha Ege Bilim, umut dağıttı. Bilim, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Hocamızın da söylediği gibi kupayı çok önemli bir organizasyon olarak görüyoruz ve finale gitmek istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyorduk. İlk yarıda biraz zorlandık ama ikinci yarıda işi çözdük. Mutluyuz" dedi. Genç futbolcu, forma şansı verdiği için teknik direktör Selçuk İnan'a teşekkür ederken, yarın ligde ağırlayacakları Çaykur Rizespor karşısında da 3 puan sözü verdi.

Ege Bilim, 3'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 4 maçta oynadı.

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