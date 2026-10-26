Maglica sevinci

Kocaelispor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Matej Maglica, Alanya'da yeniden forma şansı buldu.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Kocaelispor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Matej Maglica, Alanya'da yeniden forma şansı buldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Hırvat stoperin takıma dönmesi, teknik direktör Selçuk İnan'ın elini rahatlattı. 28 yaşındaki savunmacının Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmada ilk 11'de görev alması bekleniyor.