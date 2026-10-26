Körfez’de rekabet

Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönerken, orta sahada görev yapan oyuncuların performansı teknik heyeti sevindirdi.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönerken, orta sahada görev yapan oyuncuların performansı teknik heyeti sevindirdi. Berkan, Show ve Susoho'nun son haftalardaki oyunları, takımın merkez orta sahadaki seçeneklerini artırdı. Selçuk İnan'ın Türkiye Kupası'ndaki Mazıdağı Fosfatspor maçında yapacağı tercihler merak konusu.