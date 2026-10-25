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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kocaelispor Hedefimiz kupada final

Hedefimiz kupada final

Alanya'dan galibiyetle dönen Kocaelispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü evinde 3. Lig'den Mazıdağı ile oynayacağı 3. Tur maçına çevirdi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Hedefimiz kupada final
Alanya'dan galibiyetle dönen Kocaelispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü evinde 3. Lig'den Mazıdağı ile oynayacağı 3. Tur maçına çevirdi. Teknik direktör Selçuk İnan, "Türkiye Kupası tabii ki en büyük hedeflerden biri, amacımız finale kadar gidebilmek, o finali oynayabilmek. Bunu her hoca, hele ki Kocaelispor'un başındaysa ister. Bunun bilincindeyiz" diye umut dağıttı.
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