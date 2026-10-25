Hedefimiz kupada final

Alanya'dan galibiyetle dönen Kocaelispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü evinde 3. Lig'den Mazıdağı ile oynayacağı 3. Tur maçına çevirdi.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Alanya'dan galibiyetle dönen Kocaelispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü evinde 3. Lig'den Mazıdağı ile oynayacağı 3. Tur maçına çevirdi. Teknik direktör Selçuk İnan, "Türkiye Kupası tabii ki en büyük hedeflerden biri, amacımız finale kadar gidebilmek, o finali oynayabilmek. Bunu her hoca, hele ki Kocaelispor'un başındaysa ister. Bunun bilincindeyiz" diye umut dağıttı.