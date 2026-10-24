Körfez nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında daha üstün bir futbol sergiedi. 27. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1. 42'de soldan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2.

SERHAT'A TAKILDILAR

İkinci yarıda ev sahibi Alanyaspor daha atak bir futbol sergiledi. 52. dakikada sol kanattan gelişen atakta Enes Keskin ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Duarte'nin sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-1. 71'de Aliti'nin ortasında Cedric'in kafa vuruşunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı. 84'te Ben Ali'nin şutunda, kaleci Serhat topu iki hamlede kontrol etti.

GALİBİYET SEVİNCİ

Bu galibiyetle iki maçlık yenilgi serisine son veren Kocaelispor puanını 15'e yükselterek rahat bir nefes aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Corendon Alanyaspor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak, Kocaelispor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.