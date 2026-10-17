Kenetlendik

Göztepe'yi ağırlayacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda yeşil-siyahlılar, sağanak yağış altında yüksek tempolu bir çalışma yaptı. Sahasında 3'te 3 yapan Körfez ekibi, Göztepe karşısında da kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Selçuk İnan, sezon içerisinde oyun seviyesinde değişimler yaşanabileceğini ifade eden İnan, futbolcuların takımlarına bağlılığından memnun olduğunu vurguladı. İnan, "Kötü oynayacağımız zamanlar da olur, iyi oynadığımız zamanlar da. Armayı ve şehri temsil eden bir takım yarattık. Futbolcular takımlarına aidiyet hissediyor. Sürekli iletişim halindeyiz, çalışıyoruz. Bazen bunun karşılığını oyun ve skor olarak alıyoruz" diye umut dağıttı.

Beşiktaş maçının ardından flaş röportajda ve basın toplantısında yaptığı değerlendirmeler nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Selçuk İnan hakkında karar verildi. kurul, "ceza tayinine yer olmadığına" hükmetti.

BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Göztepe'yi ağırlayacak Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, sakat futbolcuları hakkında bilgi verdi. İnan, 29 yaşındaki Surinamlı sağ bek Dijksteel'in Göztepe maçında takımla birlikte olacağını açıkladı. 28 yaşındaki Hırvat stoper Maglica'nın ise henüz antrenmanlara başlamadığını belirten İnan, bu nedenle karşılaşmada görev alamayacağını söyledi.