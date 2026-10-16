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Anasayfa Kocaelispor Varsa yoksa galibiyet

Varsa yoksa galibiyet

Kocelispor, evinde Göztepe'yi yenerek hem Beşiktaş mağlubiyetini telafi etmek hem de sahasındaki 3'te 3'lük galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Takımın 21 yaşındaki İspanyol ön liberosu Susoho, "Göztepe maçında 3 puanı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Varsa yoksa galibiyet
Kocelispor, evinde Göztepe'yi yenerek hem Beşiktaş mağlubiyetini telafi etmek hem de sahasındaki 3'te 3'lük galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Takımın 21 yaşındaki İspanyol ön liberosu Susoho, "Göztepe maçında 3 puanı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.
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