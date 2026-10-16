Varsa yoksa galibiyet

Kocelispor, evinde Göztepe'yi yenerek hem Beşiktaş mağlubiyetini telafi etmek hem de sahasındaki 3'te 3'lük galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Takımın 21 yaşındaki İspanyol ön liberosu Susoho, "Göztepe maçında 3 puanı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Kocelispor, evinde Göztepe'yi yenerek hem Beşiktaş mağlubiyetini telafi etmek hem de sahasındaki 3'te 3'lük galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Takımın 21 yaşındaki İspanyol ön liberosu Susoho, "Göztepe maçında 3 puanı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.