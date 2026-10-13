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Kocaelispor isyanda

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonuna tepkisini sürdürüyor. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Türk futbolunda çifte standart uygulanıyor. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Bu VAR niye var, kimler için var?" dedi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Kocaelispor isyanda

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına tepkisini sürdürdü. Türk futbolunda çifte standart uygulandığını savunan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olup hesabını sorarız" dedi.

İSTANBUL'U SEVMİYOR

Kocaelispor, Süper Lig'de İstanbul'da oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Yeşil-siyahlılar, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup olarak İstanbul deplasmanlarından istediğini bulamadı. Körfez ekibi, sezonun ilk haftasında Başakşehir karşısında 2-0 yenildi. Daha sonra Galatasaray'a 1-0, Beşiktaş'a ise 2-1 mağlup olan Kocaelispor, İstanbul'da çıktığı üç maçta da skor alamadı. Bu sonuçlarla birlikte Yeşil-siyahlılar, İstanbul deplasmanlarında henüz galibiyet yüzü göremedi.

Kocaelispor, X'e yaptığı açıklamasında "Yumruğun ne demek olduğunu biz de iyi biliyoruz. Evet, bunda da yoruma açık hiçbir şey yoktu" paylaşımı yaptı.

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