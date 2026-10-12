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Anasayfa Kocaelispor Kocaelispor Beşiktaş'a video ile tepki gösterdi!

Kocaelispor Beşiktaş'a video ile tepki gösterdi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kocaelispor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı rakibine göndermede bulundu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 16:19
Kocaelispor Beşiktaş'a video ile tepki gösterdi!

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasına hakem kararları ve saha içindeki tartışmalı pozisyonlar damga vurdu.

Mücadelenin ardından tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Kocaelispor Kulübü, geçen sezondan bir pozisyonun görüntüsünü paylaşarak manidar bir göndermede bulundu.

Kocaelispor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Yumruğun ne demek olduğunu biz de iyi biliyoruz. Evet, bunda da yoruma açık hiçbir şey yoktu.

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