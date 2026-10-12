Kocaelispor Beşiktaş'a video ile tepki gösterdi!

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasına hakem kararları ve saha içindeki tartışmalı pozisyonlar damga vurdu.

Mücadelenin ardından tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Kocaelispor Kulübü, geçen sezondan bir pozisyonun görüntüsünü paylaşarak manidar bir göndermede bulundu.

Kocaelispor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Yumruğun ne demek olduğunu biz de iyi biliyoruz. Evet, bunda da yoruma açık hiçbir şey yoktu.