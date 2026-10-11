CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kocaelispor Kocaelispor'da Tayfur Bingöl: Umut veren bir oyun ortaya koyduk

Kocaelispor'da Tayfur Bingöl: Umut veren bir oyun ortaya koyduk

Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk" dedi. İşte o sözler...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 22:42
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl: Umut veren bir oyun ortaya koyduk

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları oyunun gelecek adına umut verici olduğunu dile getiren Bingöl, "Selçuk Hocaya teşekkür ederiz. Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Müsabaka içerisinde Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Oyunu sıkıştırdık. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. İlk olarak benim bir penaltı pozisyonum oldu. Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuştuğumda penaltı olmadığını söylediler.

İkili mücadelelerde sağlık kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz. Bu tarz pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk. Maça gelen başta Hodri Meydan taraftar grubu olmak üzere tüm Kocaelispor taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR kamyonu kazası! 11 kişi öldü 2 şoför gözaltında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!
Kocaelispor'dan hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus, Cagliari engelini geçemedi! Juventus, Cagliari engelini geçemedi! 00:48
İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... 23:51
G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! 22:49
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! 23:03
Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... 23:35
Beşiktaş'tan olay paylaşım! Beşiktaş'tan olay paylaşım! 23:43
Daha Eski
Bursa evinde Mardin'e yenildi! Bursa evinde Mardin'e yenildi! 21:14
Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! 21:29
Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! 21:35
Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! 21:45
Kocaelispor'dan penaltı itirazı! Kocaelispor'dan penaltı itirazı! 21:49
Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! 22:07