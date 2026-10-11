Kocaelispor'da Selçuk İnan'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılırken maçın ardından teknik direktör Selçuk İnan'dan flaş hakem tepkisi geldi.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN O AÇIKLAMALARI:

Buraya gelirken oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. Yine de takdir edersiniz ki sahadan gelmiş biri olarak, oyuncularımı tebrik etmeden geçmek istemiyorum. İçeride oyuncularımla konuştuğum şey, maalesef ki onlar sahada haklarını verdiler fakat ben hocaları olarak sahanın dışında hakkını veremedim. Hakaret etmeden konuşmaya çalışıyorum. Hakkınızın yendiğini hissettiğiniz zaman, hangimiz ses çıkarmıyor, ben merak ediyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok ama benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Beşiktaş maçı kazandığı için tebrik ederim. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum bu harika ambiyans için. Hakemi ise Allah'a havale ediyorum.