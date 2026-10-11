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Anasayfa Kocaelispor Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 00:10
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Türk futbolunda çifte standart uygulandığını savunan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda VAR sistemini ve hakem kararlarını eleştirdi. Futbolda adalet vurgusu yapan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelenizden dolayı takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

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