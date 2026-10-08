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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kocaelispor Selçuk İnan Kartal’ı ezberliyor

Selçuk İnan Kartal’ı ezberliyor

Süper Lig’de Pazar günü deplasmanda Beşiktaş’la karşılaşacak olan Kocaelispor’da teknik direktör Selçuk İnan, kritik karşılaşma öncesinde güçlü rakibini mercek altına aldı.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Selçuk İnan Kartal’ı ezberliyor
Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, kritik karşılaşma öncesinde güçlü rakibini mercek altına aldı. Sakatlıklar nedeniyle kadro konusunda önemli sıkıntılar yaşayan Kocaelispor'da başarılı çalıştırıcı, taktik çalışmaların yanı sıra olası oyun planları ve kadro alternatifleri üzerinde yoğunlaşıyor. Zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen Körfgez ekibinde teknik heyet, Kara Kartal karşısında uygulanabilecek tüm senaryoları masaya yatırıyor.
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