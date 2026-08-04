CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaelispor Başkanı Durul'dan İlginç açıklama: Aşık Olmuş, yurt dışına kaçmış.

Kocaelispor Başkanı Durul'dan İlginç açıklama: Aşık Olmuş, yurt dışına kaçmış.

Kocaelisporlu futbolcu Habib Ali Keita, takımının kampından izinsiz ayrılarak yurt dışına gitti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul konuyla ilgili, ''Anlatılana göre orada bir kıza aşık olmuş ve onun için gitmiş.'' dedi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:43
Kocaelispor Başkanı Durul'dan İlginç açıklama: Aşık Olmuş, yurt dışına kaçmış.

Süper Lig takımlarından Kocaelisporlu futbolcu Habib Ali Keita, takımının kampından izinsiz ayrılarak yurt dışına gitti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kamptan izinsiz ayrılarak kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita'nın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anlatılana göre orada bir kıza aşık olmuş ve onun için gitmiş. Keita'ya 1 ay süre verdik, özür dilerse durumunu yeniden değerlendiririz" dedi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yeşil-siyahlı ekipte kamptan izinsiz ayrılarak kadro dışı bırakılan futbolcu Habib Ali Keita ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keita'nın yurt dışına çıkış sebebini açıklayan Başkan Durul, "Habib Keita, anlatılana göre orada bir kıza aşık olmuş ve onun için gitmiş. Akıl tutulması. Bu yüzden Türkiye'de değil, yurt dışında oynamak istiyor. Keita'nın transfer sürecini yakından takip ederek menajeriyle temaslarımız sürüyor. Keita'ya bir ay süre verdik. Bu süreçte kendisine kulüp bulmasını bekliyoruz. Sürenin sonunda geri dönerse durumunu yeniden değerlendiririz. Şu an için verilmiş kesin bir karar yok" diye konuştu.

'PİŞMAN OLUP ÖZÜR DİLERSE YENİDEN DÜŞÜNÜRÜM'

Oyuncunun takıma geri dönme ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını da kaydeden Durul, Kocaelispor'un menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu söyledi. Durul, "Şahsen Keita gibi kaliteli bir oyuncunun yaptığı hatadan dolayı pişman olduğunu ifade etmesi ve özür dilemesi halinde oturup yeniden düşünürüm. Eğer Kocaelispor'un çıkarlarına hizmet edecek bir durum söz konusu olursa affedilerek yeniden takıma kazandırılmasını isteyebilirim. Sonuçta bizim önceliğimiz her zaman Kocaelispor'un menfaatleridir." İfadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
DİĞER
Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven'den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! "Konuşmuyoruz"
Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... 16:21
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak 15:58
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 15:17
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 14:17
Gençlerbirliği'nden transfer yasağı hakkında açıklama! Gençlerbirliği'nden transfer yasağı hakkında açıklama! 13:52
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 13:42
Daha Eski
Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman? Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman? 13:23
Muğlaspor'dan defansa takviye Muğlaspor'dan defansa takviye 12:16
"Fiyasko olabileceğini düşünüyorum" "Fiyasko olabileceğini düşünüyorum" 12:07
Singo G.Saray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde Singo G.Saray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde 11:27
Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari kimdir? 10:38
Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! 10:32