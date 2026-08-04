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Haberler Kocaelispor Habib Keita neden kadro dışı kaldı? Recep Durul açıkladı

Habib Keita neden kadro dışı kaldı? Recep Durul açıkladı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, son dönemde gündemde yer alan Habib Keita ile ilgili iddialara açıklık getirdi. Keita'nın kadro dışı bırakılma sebebi ve takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Başkan Durul oyuncunun durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki Habib Keita neden kadro dışı kaldı? Keita aşık olduğu için Kocaelispor'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 14:22
Habib Keita neden kadro dışı kaldı? Recep Durul açıkladı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, son dönemde gündemde yer alan Habib Keita ile ilgili iddialara açıklık getirdi. Keita'nın kadro dışı bırakılma sebebi ve takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Başkan Durul oyuncunun durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki Habib Keita neden kadro dışı kaldı? Keita aşık olduğu için Kocaelispor'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

RECEP DURUL NE DEDİ?

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz ayrılmasına ilişkin, "Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik" dedi.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, düzenlediği basın toplantısında takımdan izinsiz ayrılan Habib Ali Keita'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Keita'nın ayrılığının arkasında aşk iddiasının bulunduğunu söyleyen Durul, oyuncuyla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını ancak geri dönüş ihtimaline de kapıyı kapatmadıklarını kaydetti.

"BİR KIZA AŞIK OLDUĞU İÇİN GİTTİĞİ SÖYLENİYOR"

24 yaşındaki futbolcunun bir kadına aşık olduğu için kampı terk ettiği yönünde söylentiler olduğunu belirten Başkan Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

"FAYDA GÖRECEKSEK AFFEDERİZ "

Keita'nın geri dönmesi halinde kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceklerini sözlerine ekleyen Recep Durul, "Keita dönerse biz Kocaelispor Kulübü olarak kulübün faydasına olacak şeyleri düşünürüz. Gerekirse affederiz, problem değil. Gerekirse yeniden takıma katarız. Bununla ilgili henüz bir karar almış değiliz ancak mutlaka bir yaptırım olacaktır. Yaptırımın ölçeğini şu anda bilmiyoruz. Keita geldikten sonra, eğer gelirse, o zaman değerlendiririz. Keita gibi bir oyuncumuz yaptığı hatadan dolayı özür diler, pişman olduğunu, menajerler tarafından yönlendirildiğini ve hata yaptığını söylerse oturup düşünürüm. Açıkçası yeniden takıma katmak isterim. Faydalı bir oyuncu. Dolayısıyla uzun süre cezalandırmak da bize çok şey katmaz. Biz Kocaelispor'un faydasını gözetiriz. Fayda göreceksek affederiz ancak öyle ya da böyle mutlaka bir yaptırım da uygularız" diye konuştu.

HABIB KEITA KİMDİR?

Habib Ali Keïta 5 Şubat 2002 doğumludur. Keita orta saha pozisyonunda oynayan Malili futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da oynamaktadır.

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