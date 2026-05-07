Kocaelispor kolları sıvadı

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'e 2008- 2009 sezonunda veda eden, 16 yıl aradan sonra yükselen Kocaelispor, inişli çıkışlı geçen performansıyla ligde kalma hedefine ulaştı. Yeşil-siyahlılar, son karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 37 puana ulaştı ve 32. haftayı 10. sırada tamamladı. Körfez ekibi, yeni sezonda güçlü takviyelerle Avrupa kupalarını hedefliyor.