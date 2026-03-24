Petkovic’den iyi haber

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Kocaelispor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bruno Petkovic'ten sevindirici haber geldi. Tecrübeli golcünün tedavi süreci planlandığı gibi ilerlerken, bugün takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Petkovic'in, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde 6 Nisan'daki Başakşehir FK karşılaşmasında sahada olması planlanıyor. Teknik heyet, yıldız oyuncu için özel bir hazırlık programı uyguluyor. Petkovic'in dönüşü Kocaelispor'da moralleri yükseltti.