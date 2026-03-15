Görülmemiş protesto

Kocaelispor-Konyaspor maçının son dakikaları nefes keserken, sahalarımızda ender görülen protestolara sahne oldu. Körfez ekibi 59'da Serdar'ın golüyle öne geçti. 86'da Kramer eşitliği sağladı. 90+4'te hakem Cihan Aydın, Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyip penaltı noktasını gösterdi. Muleka ağları havalandırıp galibiyeti ilan etti. Ancak hakemin penaltı kararına itiraz eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kırmızı kart gördü. İnan, bunun üzerine tepki olarak yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetle birlikte soyunma odasına gitti.

"BENDEN NEFRET EDİYOR"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnan, "Bu hakemi sevmiyorum. Bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. Daha önce de federasyona maçlarımıza vermemesini rica ettim" diye isyan etti.

"PENALTI İNŞALLAH DOĞRUDUR"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Palut, "Defalarca izledim ancak süzemedim. İnşallah doğrudur. Çünkü ne canımızın yanmasını istiyoruz, ne de biz sevinirken kimsenin canını yakmak istiyoruz" dedi.