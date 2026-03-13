Selçuk İnan: Varsa yoksa galibiyet

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de yarın sahalarında ağırlayacakları Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Selçuk İnan, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak" diye iddialı konuştu.

SERDAR DURSUN 3 PUAN SÖZÜ VERDİ

Kocaelispor'un milli golcüsü Serdar Dursun, Konyaspor maçı öncesinde morallerinin yüksek olduğunu belirterek, taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkacaklarını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Dursun, "İyi bir oyunla, taraftarımızla birlikte 3 puanı almak istiyoruz" dedi.